Detenido diputado ultraderechista AfD sospechoso de incumplir sanciones a Bielorrusia

3 minutos

Berlín, 4 feb (EFE).- La policía alemana detuvo este miércoles a un diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en el Parlamento regional de Sajonia por sospechas de incumplir la prohibición de exportación a Bielorrusia, al tiempo que llevó a cabo registros en la oficina, el domicilio y vehículos del político.

Las medidas se llevaron a cabo en el marco de una investigación de la fiscalía de Leipzig contra Dornau por una presunta infracción de la Ley de Comercio Exterior (AWG), ya que se le acusa de haber infringido la prohibición de exportación o venta a Bielorrusia en base a las sanciones impuestas contra ese país por la Unión Europea.

El diputado, de 56 años, está acusado de haber indicado incorrectamente en una declaración de aduana en agosto de 2022 Kazajistán como país de destino de una manipuladora telescópica, con el fin de ocultar, mediante el uso de países de transito, la prohibición de exportación a Bielorrusia, destino real del vehículo.

Como consecuencia, el vehículo fue efectivamente exportado a Bielorrusia, señala el comunicado de la fiscalía, que agrega que las operaciones de elusión, como la denominada exportación de elusión, están prohibidas y son punibles según la AWG en relación con la normativa europea.

Los registros, llevados a cabo por agentes de la Oficina de Investigación Aduanera de Dresde en base a las resoluciones del juez de instrucción del Juzgado de Primera Instancia de Leipzig, tienen la finalidad de incautar objetos que puedan servir como pruebas en la investigación.

A petición de la fiscalía, antes de iniciar las medidas de registro, el Parlamento regional de Sajonia decidió levantar la inmunidad del diputado.

Según el diario ‘Bild’, Dornau es conocido por sus actividades comerciales en Bielorrusia, donde gestiona una gran explotación agrícola junto con socios bielorrusos llamada ‘OOO Zybulka-Bel’ en la que en una superficie de unas mil hectáreas se cultivan, entre otras cosas, cebollas.

Su implicación en el país dirigido por Alexandr Lukashenko ya había sometido a Dornau a una enorme presión en el pasado, señala el rotativo, que alude a acusaciones especialmente graves según las cuales, como había informado el portal opositor reform.news, en la granja de cebollas de Dornau supuestamente se empleó a presos políticos.

Ya en 2024, la presidencia del Parlamento regional de Sajonia había impuesto a Dornau una multa de 20.862 euros por no haber declarado debidamente los ingresos obtenidos con el negocio en Bielorrusia y haber incumplido así las obligaciones de transparencia.

El propio Dornau había guardado silencio sobre las acusaciones, incluso ante su propio grupo parlamentario e internamente, su comportamiento se consideró «perjudicial para el partido», añade el diario. EFE

egw/alf