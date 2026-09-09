Detenido el sospechoso de provocar un incendio forestal en el centro de Portugal

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Lisboa, 9 sep (EFE).- Un hombre de 49 años ha sido detenido en Portugal por ser sospechoso de haber provocado un incendio forestal esta semana en el municipio de Águeda, en la región Centro del país, informó este miércoles la Policía lusa, que no descarta que haya generado más fuegos.

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que el incendio, de cuya extensión no se proporcionaron datos, comenzó la noche del lunes y habría sido generado por medio de llama directa en una zona con una «mancha forestal de elevada dimensión».

«En las inmediaciones existen diversas viviendas y otras edificaciones, por lo que el incendio no adquirió proporciones más graves porque la alerta fue dada de inmediato, todavía en su inicio, permitiendo así un combate rápido y eficaz», añadió el cuerpo policial.

Asimismo, el detenido es sospechoso de haber provocado, con el mismo modus operandi, otros incendios este año en las inmediaciones del mismo lugar.

La policía indicó que no han podido determinar «ninguna motivación racional o plausible» para estos hechos, aunque consideran la posibilidad de que se hayan producido en el marco de un «posible cuadro de alcoholismo y una fuerte compulsión a cometer este tipo de delitos», a pesar de que su propio domicilio se encontraba cerca de los lugares donde se produjeron los incendios.

Entre junio y agosto de 2026 -verano meteorológico-, Portugal continental registró 4.120 incendios rurales y 56.617 hectáreas quemadas, según cálculos a partir de los balances del Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF).

Los mayores fuegos comenzaron en Vouzela, el 2 de julio, con 12.804 hectáreas, y Valpaços, el 28 de julio, con 11.619. Hasta el 31 de agosto, el acumulado anual era de 6.910 incendios y 67.130 hectáreas; Vila Real, Bragança y Viseu concentraban el 57 % de la superficie afectada.

Sobre los fuegos provocados, el ICNF ha investigado las causas de 6.024 incendios y determinado el origen de 4.733. El 19 % de estos últimos -unos 900 casos- ha sido clasificado como “incendiarismo imputable”, es decir, igniciones intencionadas atribuidas a personas.

En tanto, las quemas agrícolas o forestales representaron otro 35 % de las causas conocidas y los reavivamientos, el 9 %. EFE

cch/mf/cc