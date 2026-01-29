Detenido en Brasil supuesto miembro del EI que planeaba atentar con chaleco de explosivos

1 minuto

São Paulo, 29 ene (EFE).- La Policía brasileña detuvo este jueves, con el apoyo del FBI, a un presunto integrante del Estado Islámico (EI) que planeaba cometer un atentado suicida en el país con un chaleco de explosivos, indicaron a EFE fuentes del caso.

El arresto tuvo lugar en la localidad de Bauru, en el interior del estado de São Paulo, según informó la Policía Federal en una nota.

El sospechoso, un hombre no identificado, es investigado por «actos preparatorios de terrorismo» y «por integrar una organización terrorista internacional».

Además de capturarlo, las autoridades brasileñas registraron su domicilio y accedieron a sus datos electrónicos previa autorización judicial.

La investigación constató que el sujeto «se encontraba en actos preparatorios para montar un chaleco con explosivos destinado a la comisión de un atentado terrorista suicida en territorio nacional», de acuerdo con la información oficial.

La operación contó con el apoyo de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

La Policía Federal brasileña informó en la nota de que continuará con las indagaciones a fin de esclarecer los hechos y prevenir «la ocurrencia de actos que atenten contra la seguridad pública y el orden social». EFE

cms/mp/psh