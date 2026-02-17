Detenido en Madrid un pandillero peruano conocido como «el hombre de los mil nombres»

1 minuto

Madrid, 17 feb (EFE).- La Policía española ha detenido en Madrid a un fugitivo reclamado en Perú, miembro de la banda ‘Los terribles del 17’ y que es conocido en su país como «el hombre de los mil nombres», debido a que se borró intencionadamente sus huellas dactilares para usurpar otras identidades.

Según informa este martes la Policía, el detenido tenía en vigor una Orden Internacional de Detención para Extradición por Interpol, por tenencia de explosivos.

La investigación comenzó el pasado mes de agosto, tras la solicitud de colaboración de las autoridades peruanas sobre la posible presencia en España del reclamado quien, a consecuencia de un enfrentamiento con una banda rival en su país, sufría una minusvalía física con graves problemas de movilidad.

El prófugo, consciente de la existencia de una orden de detención y extradición por parte de las autoridades peruanas, tomaba todo tipo de precauciones para evitar ser detectado por la Policía.

Así, había eliminado de manera intencionada sus huellas dactilares y utilizaba una identidad usurpada correspondiente a otra persona.

En 2012 el ahora detenido participó en una fuga masiva del penal de Challapalca, una prisión de máxima seguridad en Perú. En octubre de 2024 fue detenido por la Policía Nacional de Perú; tenía en su poder un artefacto explosivo y munición de 9 milímetros, y existían indicios de su implicación en delitos de extorsión y actividades cono sicario.

No obstante, logró evadir la acción de la justicia y se sospecha que huyó a España. EFE

lca/mcm/ma/rml