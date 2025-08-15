Detenido en Portugal hombre buscado en Brasil por haber abusado sexualmente de menores

Lisboa, 15 ago (EFE).- La Policía lusa informó este viernes de la detención de un hombre de 35 años buscado por las autoridades brasileñas por ser sospechoso de haber abusado sexualmente de menores y tenencia de pornografía infantil.

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que el arresto tuvo lugar el martes en el área metropolitana de Coimbra cumpliendo con una orden de detención internacional emitida por Brasil para su extradición.

El detenido, que viajó a Portugal en 2022, es sospechoso de haber cometido delitos de abuso sexual de menores y de pornografía infantil en ese país latinoamericano en el año 2019.

En Portugal también estaba siendo investigado por delitos del mismo tipo, por lo que, antes de su detención, los agentes realizaron registros en su residencia, donde aprehendieron equipos informáticos que contenían ficheros «compatibles con abuso y explotación sexual de menores».

El arrestado es sospechoso de «proceder a la grabación de los abusos practicados y a la respectiva divulgación en plataformas dedicadas a compartir y diseminar pornografía infantil», añadió la PJ.

La investigación comenzó en junio tras recibir información de las organizaciones National Center for Missing and Exploited Children y Homeland Security Investigations, de Estados Unidos, y contó con la «estrecha articulación» de la Policía Federal Brasileña.

El detenido se encuentra en prisión preventiva mientras aguarda a su proceso de extradición. EFE

