Detenido en Portugal un hombre acusado de 17 delitos de incendio en zona de Ponte da Barca
Lisboa, 29 ago (EFE).- La Policía Judicial (PJ) de Portugal detuvo a un hombre acusado de, por lo menos, 17 delitos de incendio forestal en el norte del país, en una zona cercana a la frontera con España.
Se trata de un hombre de 42 años residente en la aldea de Lavradas, en el municipio de Ponte da Barca, «que conocía muy bien el terreno, dominando los puntos de entrada y salida del mismo, logrando así que nadie lo viera, sin levantar sospechas sobre su actuación delictiva», precisaron las autoridades en un comunicado.
Existen sospechas de que también podría ser el autor de varios incendios ocurridos en 2023 en una zona forestal de la localidad de Bemposta.
Los delitos habrían ocurrido entre el 15 de junio de 2024 y el 10 de julio de 2025 en «zonas con condiciones especiales para la propagación a grandes extensiones forestales, compuestas principalmente por vegetación arbórea, lo que lo que generó enormes riesgos».
La investigación determinó que el sospechoso provocaba los incendios media llama directa y durante el día, la gran mayoría de ellos al final de la tarde.
El detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para su primer interrogatorio como acusado detenido, con vistas a la aplicación de las medidas coercitivas adecuadas.
Un incendio de grandes dimensiones arrasó una zona de Ponte da Barca este verano, donde las llamas quemaron más de 4.800 hectáreas, según datos ofrecidos por el programa de la Unión Europea Copernicus. EFE
