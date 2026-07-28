Detenido un hombre por el robo de un valioso collar celta en un museo del este de Francia

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París, 28 jul (EFE).- Un hombre fue detenido por su presunta implicación en el robo de un célebre torque (collar rígido redondo) de oro celta que fue sustraído el viernes pasado del museo Châtillonnais-Trésor de Vix, en Borgoña, en el este de Francia.

De acuerdo a un comunicado emitido este martes por la Fiscalía de Nancy y citado por el diario Le Figaro, el sospechoso ronda la veintena de años y tras su arresto quedó imputado y puesto en prisión preventiva.

El robo tuvo lugar a plena luz del día, el viernes por la mañana, y los autores fueron dos hombres que se hicieron pasar por visitantes, a cara descubierta.

Rompieron la vitrina que albergaba el torque con un martillo y abandonaron el museo, ubicado en el municipio de Châtillon-sur-Seine, en solo cuatro minutos y por la puerta principal.

El objeto robado, de casi medio kilo de oro macizo, pertenece al denominado Tesoro de Vix, un ajuar funerario celta descubierto en Borgoña en 1953 que corresponde a la sepultura de una poderosa aristócrata (la ‘Dama de Vix’) del siglo VI a. C.

Las deficiencias de seguridad de los museos de Francia han sido objeto de escrutinio desde finales de 2025, a raíz del insólito robo que tuvo lugar en el Louvre en octubre pasado. EFE

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