Detenido un hombre que intentó saltar una valla de construcción cerca de la Casa Blanca

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Washington, 16 abr (EFE).- El Servicio Secreto de EE.UU. arrestó este jueves a un hombre que intentó saltar una valla de obras cerca de la Casa Blanca, en un incidente en el que resultó herido leve un agente.

El Servicio Secreto explicó en un comunicado que el incidente se produjo hoy, poco después de las 11.30 (16.30 GMT), cuando el sospechoso fue interceptado por agentes tras superar una barrera de construcción situada en las inmediaciones del Departamento del Tesoro, cerca de la Casa Blanca.

Los agentes alcanzaron al hombre cerca de una puerta peatonal, tras lo que se produjo un forcejeo y finalmente fue reducido y arrestado.

Durante el altercado, uno de los agentes resultó herido de carácter leve.

Las autoridades no han identificado de momento al sospechoso, ni han ofrecido detalles sobre los posibles motivos de su acción. EFE

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