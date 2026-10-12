Detenido un menor en Francia tras disparar al director de un instituto y a una profesora

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París, 12 oct (EFE).- Un adolescente de 14 años ha sido detenido este lunes tras disparar al director de un instituto y a una profesora a las puertas de un centro educativo en la localidad de Aubagne, a pocos kilómetros de Marsella, informaron fuentes policiales a los medios locales.

El director, de 53 años, recibió un disparo con un proyectil del calibre 12, cuando se encontraba delante del instituto Joseph Lakanal, así como la profesora, de 37 años, precisó la cadena BFMTV, tras señalar que sus heridas son superficiales y, por tanto, la vida de ambos no corre peligro.

«Este acto inadmisible testifica una vez más el desarrollo de una violencia desbocada en nuestra sociedad, contra la cual todos debemos movilizarse. En palabras como en hechos», subrayó el ministro de Educación, Éduard Geffray en sus redes sociales, tras informar de que tanto él como el titular de Interior, Laurent Nuñez, se dirigen al centro educativo donde se han producido los hechos. EFE

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