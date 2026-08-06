Detienen a exgobernador de Guerrero por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

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Ciudad de México, 6 ago (EFE).- La Fiscalía General de la República de México (FGR) anunció este jueves la detención del exgobernador del estado de Guerrero Miguel Ángel Aguirre Rivero por su presunta participación en la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso emblemático en el país.

La institución detalló que obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en contra el exgobernador tras reexaminar las investigaciones realizadas durante los últimos doce años.EFE

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