Detienen a exgobernador de Guerrero por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

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Ciudad de México, 6 ago (EFE).- La Fiscalía General de la República de México (FGR) anunció este jueves la detención del exgobernador del estado de Guerrero Miguel Ángel Aguirre Rivero por su presunta participación en la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso emblemático en el país.

La institución detalló que obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en contra el exgobernador, que pertenecía a una alianza de partidos de izquierda encabezada por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y el Partido del Trabajo (PT), tras reexaminar las investigaciones realizadas durante los últimos doce años.

Según la Fiscalía, las nuevas diligencias permitieron acreditar su posible participación «en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes» de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

La FGR no precisó qué evidencias habría ocultado el exfuncionario, qué delito le imputa ni dónde fue detenido.

No obstante, anunció que próximamente ampliará la información.

La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

El caso, considerado una de las violaciones de derechos humanos más graves ocurridas recientemente en México, continúa sin resolverse y hasta ahora solo se han identificado los restos de tres de los jóvenes.

Aguirre Rivero gobernó el estado sureño de Guerrero, entre abril de 2011 y octubre de 2014, cuando renunció tras la desaparición de los estudiantes.

Este caso es un ejemplo emblemático de las desapariciones en México, donde a la fecha suman más de 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO). EFE

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(foto)