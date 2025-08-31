Detienen a un hombre en Portugal por provocar un incendio forestal con un mechero
Lisboa, 31 ago (EFE).- Las autoridades de Portugal detuvieron a un hombre de 52 años sospechoso de un delito de incendio forestal en la ciudad de Valença, ubicada en el distrito de Viana do Castelo, que provocó cinco focos de llamas utilizando un mechero.
La Guardia Nacional Republicana informó este domingo de la detención y precisó que el presunto autor fue detenido «en flagrante delito, prendiendo fuego con una llama directa, utilizando un mechero».
El detenido se encuentra en prisión y mañana, 1 de septiembre, comparecerá ante el Tribunal Judicial de Valença para su primer interrogatorio.
Portugal acumula más de 254.000 hectáreas quemadas en lo que va de año, según cifras actualizadas este domingo por el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), en un verano que ha incluido uno de los mayores fuegos de su historia, en la zona de Arganil, donde ardieron más de 64.400 hectáreas.
La ola de incendios de las últimas semanas ha dejado cuatro víctimas mortales en el país y decenas de detenidos por crímenes de incendio forestal. EFE
