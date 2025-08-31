The Swiss voice in the world since 1935

Detienen a un hombre en Portugal por provocar un incendio forestal con un mechero

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 31 ago (EFE).- Las autoridades de Portugal detuvieron a un hombre de 52 años sospechoso de un delito de incendio forestal en la ciudad de Valença, ubicada en el distrito de Viana do Castelo, que provocó cinco focos de llamas utilizando un mechero.

La Guardia Nacional Republicana informó este domingo de la detención y precisó que el presunto autor fue detenido «en flagrante delito, prendiendo fuego con una llama directa, utilizando un mechero».

El detenido se encuentra en prisión y mañana, 1 de septiembre, comparecerá ante el Tribunal Judicial de Valença para su primer interrogatorio.

Portugal acumula más de 254.000 hectáreas quemadas en lo que va de año, según cifras actualizadas este domingo por el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), en un verano que ha incluido uno de los mayores fuegos de su historia, en la zona de Arganil, donde ardieron más de 64.400 hectáreas.

La ola de incendios de las últimas semanas ha dejado cuatro víctimas mortales en el país y decenas de detenidos por crímenes de incendio forestal. EFE

lmg/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR