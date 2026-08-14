Detienen a un hombre por amenazas de muerte contra la presidenta de Costa Rica

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San José, 14 ago (EFE).- Las autoridades de Costa Rica detuvieron este viernes a un hombre como sospechoso de publicar en redes sociales amenazas de muerte contra la presidenta del país, Laura Fernández.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el detenido es un hombre de 27 años de apellido Villalobos, quien el pasado 8 de mayo, día de la ceremonia de investidura presidencial, habría amenazado en redes sociales con utilizar un arma de fuego contra la integridad de la mandataria.

La detención se llevó a cabo durante un allanamiento a una vivienda en la localidad de Desamparados, provincia de Alajuela (centro), donde los agentes decomisaron dispositivos electrónicos. El sospechoso fue entregado a la Fiscalía para su respectiva indagatoria.

El delito de amenazas agravadas se castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel, según el Código Penal costarricense.

Esta es la cuarta persona detenida este año como sospechosa de publicar amenazas contra la presidenta Fernández.

El pasado 11 de marzo fueron detenidas dos personas como sospechosas de proferir amenazas públicamente contra el entonces presidente del país, Rodrigo Chaves, y la en ese momento presidenta electa, Laura Fernández.

El primer sospechoso era un hombre de apellido Trejos, de 58 años, quien habría emitido en público amenazas contra la integridad física de ambos políticos. Trejos fue detenido por otra causa, a la que se le agregó las amenazas.

La segunda detención se trató de una mujer de apellido Gamboa, quien por medio de redes sociales habría lanzado amenazas contra Chaves y Fernández.

El tercer caso ocurrió el pasado 4 de febrero, cuando el OIJ detuvo a otra mujer como sospechosa de lanzar amenazas en redes sociales contra la presidenta electa. EFE

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