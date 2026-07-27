Detienen a una becaria de la OTAN bajo sospecha de espionaje

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Una ciudadana canadiense de origen chino, que realizaba una pasantía en la OTAN, fue detenida el jueves por la policía judicial federal de Bélgica bajo sospecha de «espionaje en beneficio de un tercer país», anunció este sábado la fiscalía.

La becaria trabajaba en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa de la OTAN (SHAPE) en la ciudad belga de Mons.

«Se sospecha que cometió actos de espionaje en beneficio de un tercer país y que participó en una organización criminal», indicó la Fiscalía Federal de Bélgica en un comunicado.

«La sospechosa había llamado la atención de los servicios de seguridad del SHAPE, quienes denunciaron los hechos ante el Servicio General de Inteligencia y Seguridad (SGRS)», añadió la entidad, sin dar más detalles.

La policía judicial federal realizó el jueves registros en el domicilio de la joven, así como en su lugar de trabajo. Al día siguiente, una jueza dictó una orden de detención en su contra.

sh/jca/chl/arm/erl