Detienen en Austria a cuatro ciudadanos ucranianos sospechosos de espionaje

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Viena, 9 oct (EFE).- Cuatro ciudadanos ucranianos fueron detenidos esta semana en Viena bajo sospecha de espionaje, entre ellos un conocido periodista de investigación, que, sin embargo, fue puesto en libertad al cabo de 12 horas, confirmaron este viernes las autoridades austríacas.

Mijailo Tkach, reportero del influyente portal Ukrajinska Prawda (UP), investigaba en la capital austríaca el posible paradero del ex fiscal general de Ucrania Ruslán Kravchenko, que dimitió recientemente tras estar bajo sospecha de corrupción en su país.

El periodista y su operador de cámara fueron detenidos el jueves por la policía austríaca, mientras que otros dos ciudadanos ucranianos fueron arrestados unos días antes.

Durante la detención de los dos periodistas se produjo un forcejeo y el cámara resultó herido, por lo que tuvo que ser trasladado a una clínica, donde esperaba ser interrogado este viernes.

Según confirmó hoy la Fiscalía austríaca, las sospechas de espionaje contra Tkach no se confirmaron, por lo que el reportero fue puesto en libertad, informó la emisora pública ORF.

La embajada de Ucrania en Viena había pedido a las autoridades austríacas que pusieran en libertad a los dos periodistas detenidos, al considerar ilícitas sus detenciones.

Tkach, de 37 años, ha recibido galardones nacionales e internacionales por su trabajo de investigación, centrado sobre todo en supuestas malversaciones cometidas por oligarcas ucranianos, algunos de ellos radicados en el extranjero.

La Fiscalía austríaca no ha revelado quiénes son los otros dos detenidos ni las acusaciones concretas de espionaje que desencadenaron las detenciones de esta semana.

Austria es un país neutral que apoya políticamente a Ucrania y le presta ayuda humanitaria no militar.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 viven en Viena decenas de miles de refugiados ucranianos, así como un número indeterminado de empresarios y antiguas figuras públicas del país. EFE

jk/mra