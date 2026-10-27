Detienen en Costa Rica a una mujer sospechosa de asesinar a un estadounidense

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San José, 27 oct (EFE).- Las autoridades de Costa Rica detuvieron este martes a una mujer de 22 años como sospechosa de matar el pasado 27 de septiembre a un estadounidense de 75 años en el apartamento donde residía el extranjero en la localidad de Playas del Coco, provincia de Guanacaste (Pacífico).

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la sospechosa como una mujer de apellido Ortiz de 22 años, quien habría sido contactada por el estadounidense de apellido Fleming a través de internet, luego la recogió en las cercanías de Playas del Coco y la llevó a su apartamento.

Según explicó el subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, es en el apartamento donde ocurre «algún altercado» que desencadena en «un hecho de violencia» en el que la mujer «presuntamente golpea al norteamericano causándole una lesión en la cabeza y la muerte».

Muñoz detalló que Fleming era una persona de «alto poder adquisitivo» que había comprado el apartamento en Playas del Coco y que las autoridades están investigando si sus tarjetas de crédito fueron utilizadas posterior a su muerte.

Los agentes también investigan si a Fleming le robaron tres relojes Rolex valorados en más de 25.000 dólares cada uno.

Hace un par de semanas el OIJ había detenido a otra mujer sospechosa, quien aparentemente recogió a Ortiz en un vehículo y la trasladó hacia la capital San José tras la muerte del estadounidense.

Tras varios días de búsqueda, los agentes del OIJ lograron detener a Ortiz este martes en la comunidad de San Felipe de Alajuelita, provincia de San José. EFE

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