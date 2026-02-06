Detienen en Ecuador a dos sospechosos de financiar asesinatos

Guayaquil (Ecuador), 6 feb (EFE).- Un hombre y una mujer fueron detenidos en Ecuador con 17.975 dólares con los que presuntamente «financiaban asesinatos» y otros delitos perpetrados por el grupo criminal Sao Box, en medio de la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino, según informó este viernes el ministro del Interior, John Reimberg.

Las personas fueron detenidas por la Policía en el municipio de Pasaje, de la provincia sureña de El Oro, fronteriza con Perú, y además del dinero tenían una escopeta, una pistola y municiones que también serían para la organización delictiva, de acuerdo al ministro.

«Ninguna economía criminal seguirá operando impunemente», añadió Reimberg en su cuenta de la red social X, en la que publicó una fotografía de los detenidos con las evidencias.

Sao Box era una facción de Los Lobos, el grupo criminal más grande y violento del país, que se separó en medio de disputas internas. En noviembre pasado, 31 presos de la cárcel de Machala, capital de El Oro, que pertenecían a estas dos bandas fueron asesinados en medio de un enfrentamiento entre ellos.

Esa masacre provocó que el Gobierno decidiera mover a 300 reos más peligrosos a la nueva prisión de máxima seguridad, insignia del presidente, Daniel Noboa, cuando aún no estaba terminada ni inaugurada.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por Noboa para intensificar la lucha contra los grupos criminales, a los que el Gobierno atribuye el alto nivel de violencia que han llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios de Latinoamérica.

Pese a esas acciones, el país cerró 2025 como su año más violento de la historia, al contabilizar 9.216 asesinatos. EFE

