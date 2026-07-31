Detienen en Ecuador a un colombiano acusado de decapitar a un hombre

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Quito, 30 jul (EFE).- El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, informó este jueves de la captura en Quito de alias El Paisa, un colombiano señalado como presunto integrante del grupo criminal Los Lobos y vinculado con la decapitación de un hombre en la capital ecuatoriana.

La detención fue ejecutada por el denominado Bloque de Seguridad, integrado por la Policía y las Fuerzas Armadas, a partir de información proporcionada por la Inteligencia Militar.

Durante la operación, las autoridades incautaron una pistola Glock de calibre nueve milímetros, municiones y droga, entre otros elementos.

Según las investigaciones, el detenido estaría relacionado con el caso de un cuerpo decapitado hallado en Quito la mañana de este miércoles y presuntamente habría sido contratado como sicario por Los Lobos.

Loffredo señaló que alias El Paisa tiene antecedentes penales, aunque no precisó por qué delitos ni cuándo se produjo la captura.

Los Lobos es una de las principales bandas criminales que operan en Ecuador y está catalogada por el Gobierno como organización «terrorista» en el marco del conflicto armado interno declarado en enero de 2024. EFE

af/rrt