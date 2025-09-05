Detienen en Italia a un presunto «lobo solitario» del EI alojado en centro de migrantes

Roma, 5 sep (EFE).- La policía italiana ha detenido este viernes en la ciudad de Trieste (norte de Italia) a un ciudadano paquistaní de 25 años que residía en un centro de acogida para migrantes, acusado de pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico (EI) y descrito por las autoridades como un presunto «lobo solitario».

Las autoridades identificaron al hombre a raíz de una investigación de la Fiscalía Antimafia y Antiterrorismo sobre terrorismo yihadista en internet, en la que detectaron que realizaba «búsquedas obsesivas» sobre material yihadista y que su perfil coincidía con el de un «lobo solitario», es decir, una persona que actúa sola pero en nombre del EI.

«El sujeto sospechoso, en numerosas ocasiones, ha demostrado su cercanía a los principales grupos del yihad global, declarando abiertamente su pertenencia a la organización terrorista denominada Estado Islámico», confirmaron los Carabiernos (policía militarizada italiana) en una nota.

El detenido había ingresado ilegalmente en Italia en 2023 a través de la denominada ‘Ruta Balcánica’ y se encontraba alojado en una instalación gestionada por un consorcio local, tras haber declarado falsamente ser menor de edad para solicitar protección internacional.

Durante las pesquisas, los agentes identificaron al joven paquistaní y constataron que presentaba un «perfil ideológico islamista» y realizaba «una búsqueda obsesiva en diversas plataformas de material claramente inspirado en el yihadismo», el cual luego difundía a través de redes sociales.

Las recientes búsquedas intensivas del detenido sobre la fabricación de artefactos explosivos caseros, adquisición de armas de fuego y referencias explícitas al martirio despertaron la alarma entre los investigadores.

Los Carabineros lo describieron como una persona aislada socialmente, sin intención de integrarse en la sociedad italiana ni aprender el idioma.

«Sin embargo, se mostró muy activo en la web, donde interactuabaprincipalmente con sujetos localizados en el extranjero, que comparten los mismos ideales extremistas caracterizados por violencia, odio hacia Occidente y contenidos de propaganda yihadista de carácter terrorista», se añade en el comunicado.

El detenido está acusado de asociación con fines de terrorismo, adiestramiento terrorista e instigación a delinquir con agravantes por apología del terrorismo y uso de medios telemáticos. EFE

