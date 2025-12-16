Diez días de ataques entre Tailandia y Camboya, con 42 muertos y centenares de heridos

Nom Pen/Bangkok, 16 dic (EFE).- Las hostilidades fronterizas entre Tailandia y Camboya que estallaron el 7 de diciembre continúan este martes por décimo día consecutivo con centenares de heridos y al menos 42 muertos en ambos lados. En las últimas horas, los dos países han intercambiado acusaciones sobre nuevos ataques.

El Ejército de Tailandia aseguró hoy en una rueda de prensa que las fuerzas camboyanas lanzaron la noche del lunes un «bombardeo de artillería» en un antiguo puesto fronterizo de la provincia de Surin, que causó la muerte de un militar, lo cual eleva a 17 la cifra de soldados tailandeses caídos, que se suman a la decena de civiles muertos de ese lado.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata, describió en otra comparecencia numerosos ataques por parte de las fuerzas tailandesas durante la madrugada y hasta las 8 hora local (1:00 GMT), algunos de ellos -aseveró- con gases tóxicos y bombas de racimo.

Las autoridades camboyanas, que llaman «invasión tailandesa» al enfrentamiento, han reportado 15 civiles muertos, si bien han evitado compartir información sobre cuántos militares han perdido la vida en los enfrentamientos.

Bangkok, no obstante, ha asegurado que hay 505 bajas en el Ejército camboyano, pero Nom Pen tacha de «falsa» la información difundida la semana pasada por las autoridades tailandesas sobre decesos en sus filas militares, lo cual convierte el conflicto en una guerra también de cifras.

Camboya acusó la víspera a Tailandia de bombardear Srei Snam, un distrito situado a unos 88 kilómetros del famoso templo hinduista Angkor Wat, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y visitado por más de 900.000 personas en lo que va de año.

Los Ejércitos de los dos países vecinos se enfrentan desde hace diez días en varios puntos de su frontera común -si bien las hostilidades se expandieron la víspera más allá de la divisoria camboyana-, de unos 820 kilómetros y cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa.

Las hostilidades responden a una histórica disputa territorial que incluye reclamos de soberanía de varios templos hinduistas, y que en julio ya derivó en conflicto armado durante cinco días, con alrededor de medio centenar de muertos.

En plena nueva oleada de ataques, Tailandia convocó el lunes elecciones generales anticipadas para el próximo domingo 8 de febrero. EFE

