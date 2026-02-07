Dimite el director ejecutivo del Washington Post tras centenares de despidos

1 minuto

Nueva York, 7 feb (EFE).- El director ejecutivo de The Washington Post, Will Lewis, dimitió este sábado, días después, de que el rotativo iniciara un amplio proceso de centenares de despidos que llevaría a recortar puestos en las áreas de deportes e internacional.

«Tras dos años de transformación en The Washington Post, ahora es el momento adecuado para dejar mi puesto. Quiero agradecer a Jeff Bezos (fundador de Amazon) su apoyo y liderazgo durante mi gestión como director ejecutivo y editor. (El periódico) no podría tener un mejor propietario», apuntó Lewis en una breve nota enviada al personal y recogida por la prensa estadounidense. EFE

