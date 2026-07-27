Diosdado Cabello anuncia una movilización para conmemorar el natalicio de Hugo Chávez

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Caracas, 27 jul (EFE).- El oficialismo venezolano marchará mañana martes para conmemorar el natalicio del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013), informó este lunes el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

En una rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, indicó que conmemorarán a Chávez, quien cumpliría 72 años este martes, a pesar -subrayó Cabello- de los recientes terremotos del pasado 24 de junio.

En este contexto, dijo que «se habla» de que solo el «4 % de las viviendas construidas por Chávez» sufrieron daños durante los sismos, sin precisar la cantidad ni otros detalles, y el resto -añadió- son edificaciones particulares y urbanismos privados.

«A mí no se me ocurre echarle la culpa al sector privado de los edificios que se cayeron. Porque los dos movimientos sísmicos que ocurrieron fueron devastadores y todo lo que estuviera en esa línea se iba a caer, fuese privado o fuese público», señaló Cabello.

La movilización de este martes coincide con los dos años de las pasadas elecciones presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro, un resultado que la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia califica como fraudulento.

El partido de Machado llamó, de hecho, a una movilización en Caracas y asambleas de calles en los 335 municipios del país.

«Atención, Caracas. ¡Nos vemos en El Lido! Este martes 28 de julio. 10:00 am. Franela de Vente + Bandera de Venezuela. Lleva tu cartel con las actas del 28J o el mensaje: ¡Con Nuestras Propias Manos!», publicó el partido Vente Venezuela en sus redes sociales.

La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, cuestiona las presidenciales del 28 de julio de 2024 e insiste en que el ganador fue González Urrutia, exiliado desde septiembre de 2024 en España.

El CNE proclamó a Maduro mandatario reelecto sin publicar los datos desglosados de los comicios, como exigía su propio cronograma y como prometió el presidente de la institución, Elvis Amoroso, quien aseguró que «ataques informáticos masivos» retardaron la transmisión de las actas y el proceso de divulgación de resultados. EFE

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