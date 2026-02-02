Diosdado Cabello dice que 895 personas han sido excarceladas desde noviembre en Venezuela

Caracas, 2 feb (EFE).- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que 895 personas han sido excarceladas desde noviembre pasado en el país, un proceso que, reiteró, inició el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas.

«895 personas ha salido entre noviembre y este mes. Eso lo inició el presidente Nicolás Maduro», afirmó Cabello en una rueda de prensa semanal del PSUV. EFE

