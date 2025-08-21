The Swiss voice in the world since 1935

Diputados paraguayos proponen crear un museo para recordar la guerra de la Triple Alianza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 21 ago (EFE).- Tres diputados paraguayos propusieron un proyecto de ley para crear en Asunción un «Museo Nacional de la Triple Alianza» que preserve la memoria histórica de la guerra que entre 1864 y 1870 enfrentó a su país con Argentina, Brasil y Uruguay, que provocó la pérdida del 60 % de la población local, informó este jueves la Cámara Baja.

Los diputados del gobernante Partido Colorado Rodrigo Gamarra, Rocío Abed y Hugo Meza propusieron el museo como un centro de memoria histórica y cultural de Paraguay, agregó el órgano legislativo en un comunicado.

En la exposición de motivos, el proyecto señala que la «Guerra de la Triple Alianza significó el mayor genocidio de la historia sudamericana, con la pérdida del 60 % de la población paraguaya y la devastación económica, territorial y social del país».

Según el comunicado, la iniciativa legislativa aclara que el objetivo «no es promover resentimientos, sino evitar el olvido, dignificar a las víctimas y enseñar a las futuras generaciones que la historia no debe repetirse».

Así mismo, los parlamentarios argumentan que, más de 150 años después del conflicto, Paraguay aún no cuenta con un museo que honre esa memoria con un espacio educativo.

La propuesta también detalla que los objetivos consisten en recuperar y exhibir documentos, objetos, fotografías y testimonios relacionados con la contienda; promover la comprensión de los hechos y sus consecuencias; además, de contribuir a la formación ciudadana y cultural, desarrollar programas pedagógicos y promover la cooperación con universidades, entre otras instituciones.

Adicionalmente, el proyecto de ley propone declarar el 1 de marzo, fecha de la muerte del Mariscal Francisco Solano López (1827-1870), como «Día Nacional de la Memoria y la Soberanía Paraguaya», con actos educativos y culturales en todo el país, coordinados por el museo.

Solano López fue el presidente de Paraguay de 1862 a 1870, año en el que murió en combate mientras era comandante en la guerra contra la Triple Alianza.

En el Panteón de los Héroes, de Asunción, hay una cripta dedicada a varias personalidades históricas paraguayas, entre ellas a Solano López. EFE

ja/lb/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR