Directora gerente del FMI alienta a Milei a mantener agenda de reformas en Argentina

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Buenos Aires, 27 jul (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alentó este lunes al presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, a mantener su agenda de reformas económicas y a «destrabar» la inversión en el país suramericano.

«Gracias, presidente Milei, por una conversación productiva sobre los avances de Argentina y el camino a seguir, expresó a través de redes sociales la máxima autoridad del Fondo tras reunirse con el jefe de Estado argentino en el primero de sus dos días de visita al país suramericano.

Según informaron fuentes oficiales, la reunión se celebró en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk.

En la fotografía del encuentro difundida por el Gobierno argentino puede verse sobre la mesa en torno a la cual se sentaron Milei y Georgieva una motosierra, símbolo del severo ajuste fiscal aplicado desde finales de 2023 por el presidente argentino.

«Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y destrabar la inversión serán clave para impulsar el crecimiento y crear más oportunidades para el pueblo argentino», expresó Georgieva en su mensaje en redes sociales.

Tras ese encuentro con Milei, la directora gerente del Fondo participó de una reunión con varios miembros del Gobierno argentino.

El encuentro incluyó a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros de Economía, Luis Caputo; de Defensa, Carlos Presti; de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; de Salud, Mario Lugones; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También fueron parte de la cita el canciller, Pablo Quirno; el presidente del Banco Central argentino, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

Además de Nigel Chalk, en representación del Fondo también acudieron el jefe de misión del FMI, Cheng Wong; el jefe de Gabinete de la directora gerente, Wolfgang Andreas Bauer Stampli; el representante residente en Argentina, Max Alberto Alier Montenegro; y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Manuel Cubeddu Merchan.

En abril de 2025, el Gobierno de Milei firmó con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas que fijó como uno de sus principales objetivos reforzar las reservas del Banco Central, con créditos por un total de unos 20.000 millones de dólares.

En mayo pasado, el FMI aprobó la segunda revisión del programa, pese a que el país suramericano volvió a incumplir -como en la primera revisión- la meta de acumulación de reservas monetarias.

La aprobación de la segunda revisión liberó un giro inmediato a Argentina de 1.000 millones de dólares, lo que elevó a 15.800 millones de dólares los desembolsos hechos dentro del programa vigente.

El ritmo de acumulación de reservas de Argentina ha mejorado tras las dos primeras revisiones.

La deuda de Argentina con el Fondo asciende a unos 57.870 millones de dólares, lo que consolida su posición como mayor deudor al FMI, con deudas que representan un 34,6 % del total de los créditos pendiente de cobro por parte del organismo. EFE

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