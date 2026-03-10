Dirigentes sindicales y estudiantiles convocan a una «gran protesta» laboral en Venezuela

3 minutos

Caracas, 10 mar (EFE).- La dirigencia sindical y estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal institución de enseñanza superior del país, convocó este martes a una «gran protesta» el jueves para exigir ante el Parlamento un aumento de salarios y pensiones, congelados desde 2022 en 130 bolívares, unos 30 centavos de dólar al mes en la actualidad.

El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, José Gregorio Afonso, invitó a los trabajadores universitarios a protestar el 12 de marzo con «espíritu pacífico y combativo» para «reivindicar» los derechos laborales en todo el país, según un video difundido en la cuenta de X de la agrupación gremial.

Indicó que en Caracas, donde está el campus principal de la casa de estudios, los trabajadores marcharán en el oeste de la ciudad, desde la sede de la Defensoría del Pueblo hasta el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Afonso criticó los cuatro años que han pasado sin aumento de sueldos y de pensiones, que afecta toda la escala salarial de los trabajadores de la administración pública, y consideró «absolutamente inaceptable» la política de bonificaciones «que ha impuesto el Gobierno» para complementar el ingreso de los trabajadores públicos.

Eduardo Sánchez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la universidad, informó que los trabajadores entregarán al Parlamento, controlado por el chavismo, un documento con las exigencias del sector.

«Esta es una movilización del salario y de las becas, para proteger las prestaciones sociales», afirmó ante la prensa, en declaraciones divulgadas por el Movimiento Estudiantil en X.

Asimismo, Octavio González, representante estudiantil al Consejo Universitario de la UCV, indicó que los estudiantes reclamarán «la dignificación» de las becas.

En la protesta se espera la participación de otros gremios, como el magisterio, cuyas ocho federaciones sindicales convocaron el lunes a todos sus agremiados a la marcha del jueves, para pedir mejoras salariales y también denunciar la suspensión de beneficios laborales y el «deterioro» de la infraestructura escolar.

El salario mínimo venezolano se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares según el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central de Venezuela; pero la devaluación ha erosionado su valor, y este martes ese monto equivale a unos 30 centavos de dólar.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos, que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro denominado «ingreso de guerra económica», en 120 dólares, ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día. EFE

