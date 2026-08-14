Disney abre el cofre de magia para relevar las grandes apuestas en la esperada D23

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Mikaela Viqueira

Anaheim (EE.UU.), 14 ago (EFE).- El coloso del entretenimiento Disney despliega este fin de semana su extensa hoja de ruta en la D23, la mayor convención mundial de la compañía, para revelar ante miles de seguidores el rumbo de los futuros proyectos cinematográficos y televisivos, así como las novedades en parques y cruceros para los próximos años.

La novena edición de esta convención, que se celebra en la ciudad de Anaheim (California), extiende su magia en más de 55 paneles y presentaciones especiales que consolidan este evento como el punto de encuentro bianual de la compañía.

Un foro que reúne a asistentes de los 50 estados de Estados Unidos y de 38 países distintos, según datos de Disney, para conocer de primera mano las novedades y anuncios más destacados, a través de una magnitud que abarca 545 actividades repartidas en tres días, incluyendo paneles y presentaciones especiales enfocados en dar a conocer el futuro de la compañía.

Entre los hitos conmemorativos de esta edición se enmarcan los paneles dedicados al aniversario de clásicos de Disney, como los 25 años de ‘Beauty and the Beast’ (‘La Bella y la Bestia’) o los 75 años de ‘Alice in Wonderland’ (‘Alicia en el País de las Maravillas’), rindiendo tributo a la historia del estudio.

El recinto principal de Anaheim despliega una superficie de exposición récord en la historia de la convención, un espacio masivo complementado por otros escenarios como el Honda Center, con capacidad para unas 12.000 personas y desde donde se anunciarán los cambios más significativos de la empresa.

La oferta de estas experiencias incluirá pabellones temáticos destinados a Walt Disney Imagineering, con su mayor despliegue hasta la fecha; un recorrido inmersivo por los estudios de Marvel; la celebración de los 40 años de Pixar; o un espacio debutante dedicado a los archivos de la compañía.

La D23 coincide además con el estreno de ‘Camp Rock 3’ y el regreso de los Jonas Brothers a esta esperada secuela, llamada a reconectar con la nostálgica generación que creció marcada por el ritmo de éxitos de la factoría Disney como ‘Hannah Montana’, ‘Lizzie McGuire’ o ‘High School Musical’.

Nuevas estrellas Disney

La convención culminará el domingo con una ceremonia en la que otorgará el premio Leyendas de Disney, el máximo galardón que entrega la compañía desde su primera distinción, a Fred MacMurray (‘Double Indemnity’) en 1987.

Este galardón rendirá tributo a la trayectoria de figuras tan destacadas como la estrella estadounidense Anne Hathaway (‘The Devil Wears Prada’), el actor Dwayne Johnson (‘Moana’), los músicos Jonas Brothers, el compositor Lin-Manuel Miranda (‘Encanto’), el exdirectivo Bob Iger, el productor Jerry Bruckheimer o Alan Tudyk (‘Resident Alien’), entre otros.

Esta tradición, que en su anterior edición distinguió a Miley Cyrus por su icónico papel en la célebre serie infantil ‘Hannah Montana’, celebra la trayectoria y la huella imborrable de artistas y creadores clave en la historia de Disney.

Otras celebridades que han alcanzado el título de Leyenda de Disney incluyen a Julie Andrews, Angela Bassett, Tony Baxter, Kristen Bell, James Cameron, Jamie Lee Curtis, Marc Davis, Robert Downey Jr., Harrison Ford o Elton John, entre muchos otros. EFE

mvg/ajs

(foto)(vídeo)