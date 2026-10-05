Doce detenidos tras una protesta contra la llegada de un bote con migrantes a Inglaterra

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Londres, 5 oct (EFE).- Doce personas han sido detenidas por varios delitos, incluida la agresión a un policía, tras su participación el domingo en una protesta en Gosport (sur de Inglaterra) contra la llegada de un bote con migrantes que había sido rescatado por las autoridades en el canal de la Mancha.

La Policía del condado de Hampshire dijo este lunes que los arrestados -once hombres y una mujer- permanecen bajo custodia, mientras que decenas de personas fueron dispersadas durante la madrugada de hoy de la zona cercana al puerto de esa localidad.

Durante el domingo, al menos 150 ciudadanos se manifestaron en contra de la llegada a Gosport de un bote con 149 migrantes que los servicios de emergencia británicos y franceses habían rescatado en el canal de la Mancha, que separa Francia e Inglaterra y que es una de las principales vías de entrada de la inmigración irregular.

Aunque la protesta, donde se esgrimieron banderas británicas, transcurrió en general de manera pacífica, también se encendieron bengalas y hubo algunas escaramuzas con lo agentes.

Según las autoridades, los migrantes fueron eventualmente trasladados en autobús a un centro de procesamiento de solicitantes de asilo en Kent (sur inglés).

La Policía de Hampshire impuso varias restricciones a esta manifestación después de los altercados sucedidos en pasadas semanas en actos similares protagonizados por hombres enmascarados organizados por la extrema derecha.

En este caso, las fuerzas del orden establecieron un cordón policial y se prohibió que los participantes se cubrieran el rostro con pañuelos o pasamontañas. EFE

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