Domingo 15 de febrero

CONFERENCIA MÚNICH

Múnich – Líderes y ministros de Europa y del continente americano concluyen la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, participa en una discusión sobre la competitividad europea durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

ESLOVAQUIA EEUU

Bratislava – El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, viaja hoy a Bratislava donde se reunirá con la cúpula del Gobierno del primer ministro populista Robert Fico, con el que abordará asuntos de seguridad regional y energía nuclear.

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Hebrón (Cisjordania) – A pesar del «alto el fuego» en Gaza, Israel continúa estrangulando la economía palestina, al haber congelado la recaudación que por ley debe transferir a la Autoridad Palestina para su funcionamiento. Una tasa de desempleo disparada, una creciente economía informal y bancos palestinos completamente bloqueados son algunas de las consecuencias de esta asfixia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE BERLINALE

Berlín – El documental sobre Judas Priest, uno de los grupos pioneros del heavy metal británico, centra una jornada de la Berlinale en la que se proyectarán tres títulos de competición: ‘Salvation’, de Emin Alper; ‘Rose’, de Markus Schleinzer, y ‘Dust’, de Anke Blondé.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La realizadora mexicana Fernanda Tovar habla con EFE sobre su primer largometraje, ‘Chicas tristes’, que se proyecta dentro de la sección Generation de cine infantil y adolescente.

(Texto) (Foto)

CHINA AÑO NUEVO

Pekín.- Dormir hasta tarde, horarios flexibles y autonomía personal chocan con las rutinas familiares más rígidas que muchos jóvenes chinos encuentran al regresar a sus lugares de origen por el Año Nuevo lunar, un contraste de estilos de vida que refleja un distanciamiento generacional creciente entre jóvenes urbanizados y familias que permanecen en el entorno rural.

(Texto) (Vídeo)

ESPAÑA DICTADURA

Santiago de Chile- A punto de cumplir 108 años, la leonesa Araceli Lopez narra con dinamismo y gran lucidez su vida y ofrece un testimonio único e histórico de la residencia donde vive en la ciudad sureña de Temuco, en Chile, en la que se tuvo que refugiar tras ser encarcelada y condenada a muerte tras la victoria fascista en la guerra civil española.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BRASIL CARNAVAL

Río de Janeiro.- Las ‘escolas de samba’ de Río de Janeiro celebran la primera noche de desfiles en el sambódromo, el momento cumbre del Carnaval de Brasil y considerado el mayor espectáculo del mundo a cielo abierto.

(Texto) (Foto) (vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Berlín.- CINE BERLINALE.- El documental sobre Judas Priest, uno de los grupos pioneros del heavy metal británico, centra una jornada de la Berlinale en la que se proyectarán tres títulos de competición: 'Salvation', de Emin Alper; 'Rose', de Markus Schleinzer, y 'Dust', de Anke Blondé.

Berlín.- CINE BERLINALE.- Se celebra la 76a edición del Festival de Cine Internacional de Berlin, Berlinale. (hasta el día 22)

Múnich.- CONFERENCIA MÚNICH.- Líderes y ministros de Europa y del continente americano participan en la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich.

Bratislava.- ESLOVAQUIA EEUU.- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, viaja hoy a Bratislava donde se reunirá con la cúpula del Gobierno del primer ministro populista Robert Fico, con el que abordará asuntos de seguridad regional y energía nuclear.

Beirut/Amán.- ALEMANIA EXTERIORES.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se encuentra de visita oficial en el Líbano y en Jordania, donde se centrará en la promoción de la seguridad y la estabilidad en la región, así como en la cooperación bilateral. (Hasta el día 19)

Madrid – VENEZUELA EEUU -Air Europa será la primera aerolínea española en retomar sus vuelos a Venezuela, adonde volverá a operar el próximo martes 17 de febrero, seguida de Plus Ultra, que lo hará a principios de marzo, mientras Iberia se mantiene a la espera de reanudar los suyos en abril, siempre que se den las plenas garantías para ello.

10:30h.- Múnich.- CONFERENCIA MÚNICH.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, participa en una discusión sobre la competitividad europea durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

14:00h.- Budapest.- HUNGRÍA POLÍTICA.- El líder de la oposición de Hungría, Peter Magyar, cuyo partido, Tizsa, encabeza las encuestas de intención de voto, ofrece en Budapest un discurso para valorar el año político en vista de las elecciones generales del 12 de abril próximo. (Texto)

América

Río de Janeiro.- BRASIL CARNAVAL.- Primer día de desfiles de las escolas de samba, la mayor atracción del Carnaval de Río de Janeiro.

Barranquilla.- COLOMBIA CARNAVAL.- El Carnaval de Barranquilla, declarado por la Unesco Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, celebra el desfile folclórico Gran Parada de Tradición.

La Paz.- BOLIVIA CARNAVAL.- Cientos de personas vestidas del icónico 'pepino', un personaje que se asemeja a los bufones o arlequines, desfilan este domingo en la ciudad de La Paz para seguir animando los festejos del Carnaval en el país andino. El desfile aglutina a decenas de comparsas integradas por varias personas que se disfrazan como el popular personaje boliviano.

14:00h.- Nueva York.- EEUU ALIMENTACIÓN.- La industria alimentaria y la administración de Trump se han volcado con la tendencia -que resuena en las redes sociales- de animar a la gente a comer más proteína para ganar músculo y perder peso.

23:00h.- Nueva York.- MODA NUEVA YORK.- Colombia se presenta este domingo en el marco de la Semana de la Moda en Nueva York con propuestas de ropa y zapatos para la mujer diseñados por un colectivo de creativos de este país que busca abrirse un hueco en el competido mercado estadounidense.

O. Medio y África

Adis Abeba – UNIÓN AFRICANA CUMBRE – Clausura de la 39.ª Cumbre Ordinaria de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Africana para abordar asuntos candentes del continente como paz y seguridad, integración económica o resiliencia climática.

Asia

Pekín.- CHINA AÑO NUEVO.- Dormir hasta tarde, horarios flexibles y autonomía personal chocan con las rutinas familiares más rígidas que muchos jóvenes chinos encuentran al regresar a sus lugares de origen por el Año Nuevo lunar, un contraste de estilos de vida que refleja un distanciamiento generacional creciente entre jóvenes urbanizados y familias que permanecen en el entorno rural.

Seúl -COREA DEL SUR JUVENTUD – Corea del Sur ha visto en los últimos años un aumento del conservadurismo entre los jóvenes, representado por grupos como Freedom University, que continúan respaldando a Yoon Suk-yeol, el expresidente que aguarda una posible condena a muerte, en medio de un creciente descontento generacional por la falta de oportunidades. (Entrevista).

