Dominicana pide el retiro de nueve miembros de la embajada de Cuba y de sus familias

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República Dominicana solicitó el retiro de nueve miembros de la embajada de Cuba y les dio un plazo de siete días para abandonar el país junto con sus familias, informó el jueves la cancillería.

La diplomacia dominicana no explicó los motivos de la decisión, pero afirmó que está sustentada en la Convención de Viena. Tampoco especificó quiénes son los funcionarios de la representación diplomática expulsados.

«El Gobierno dominicano solicitó formalmente a la Embajada de Cuba en el país el retiro de nueve miembros de su misión diplomática y sus familiares», dijo la cancillería en un comunicado.

Cuba rechazó «en los términos más enérgicos» la medida y negó que existan razones para justificarla, según un comunicado de la cancillería divulgado este jueves.

«No hay otra explicación para esta acción que no sea el sometimiento del gobierno de República Dominicana a las presiones del gobierno estadounidense, que, en su empeño de aislar a Cuba, se ha propuesto dañar nuestras relaciones diplomáticas con los países de la región», señaló el comunicado.

Una fuente de cancillería dominicana consultada por la AFP dijo que no estaba autorizada a dar información.

El anuncio se hizo el día que Cuba celebra el centenario del natalicio del líder de la revolución cubana, Fidel Castro, fallecido el 25 de noviembre de 2016.

En diciembre pasado, el gobierno de derecha del presidente Luis Abinader había excluido a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas que se celebraría en Punta Cana y que finalmente fue suspendida.

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