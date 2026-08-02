Dos agentes de seguridad mueren y 70 civiles son secuestrados en el noroeste de Nigeria

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Lagos, 2 ago (EFE).- Dos agentes de seguridad murieron y otros 70 civiles fueron secuestrados este domingo de madrugada tras un ataque de hombres armados en el distrito nigeriano de Kaura Namoda, en el estado de Zamfara (noroeste), confirmaron a EFE fuentes militares.

El ataque contra la aldea de Kasuwar Daji fue finalmente repelido por las tropas nigerianas, que lograron matar a diez de los asaltantes, según declaró un capitán del Ejército bajo condición de anonimato.

«Lamentablemente, perdimos a un soldado y otros tres resultaron heridos en el ataque. Los heridos están recibiendo atención médica en uno de nuestros centros», añadió.

Por su parte, el portavoz militar Olaniyi Osoba, confirmó en un comunicado el ataque, así como la muerte de un soldado y de un policía.

«Contrariamente a los rumores que circulan en Internet sobre la muerte de seis militares, cabe mencionar que solo un oficial del Ejército y un policía perdieron la vida», afirmó Osoba.

Aunque reconoció el secuestro de numerosos aldeanos, no precisó el número de rehenes tomados, pero dijo que las fuerzas de seguridad nigerianas lograron rescatar a nueve.

Abdullahi Aliyu, un residente de la aldea atacada, relató a EFE cómo decenas de hombres armados irrumpieron con motocicletas en la aldea y dispararon «indiscriminadamente» antes de llevarse forzosamente a los aldeanos.

«Atacaron la aldea desde diferentes direcciones en grupos, disparando indiscriminadamente. Algunos se dirigieron al puesto militar, mientras que otros atacaron a los aldeanos», afirmó Aliyu.

Muchos de los habitantes lograron huir a las montañas para escapar del ataque, pero otros no lo consiguieron y fueron tomados como rehenes.

«Más de 70 aldeanos fueron secuestrados. Oí que algunos fueron rescatados, pero aún no los hemos visto», agregó.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para designar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram, activo en el noreste del país desde 2009, así como la de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgido en 2016.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años. EFE

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