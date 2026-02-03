Dos detenidos por sabotajes contra corbetas de la Marina de Alemania

Berlín, 3 feb (EFE).- Dos hombres, un rumano y un griego, han sido detenidos por supuestas acciones de sabotaje contra corbetas de la Marina alemana cuando trabajaban en el puerto de Hamburgo, anunció este martes la Fiscalía General de esa ciudad.

Si esos actos de sabotaje, cometidos en 2025, «no hubieran sido descubiertos, habrían causado daños considerables a los buques o, en cualquier caso, habrían provocado retrasos en su salida, lo que podría haber puesto en peligro la seguridad de la República Federal de Alemania y la eficacia de las tropas», informó la fiscalía en un comunicado. EFE

