Dos detenidos por sabotajes contra corbetas de la Marina de Alemania

2 minutos

Berlín, 3 feb (EFE).- Dos hombres – un rumano y un griego – han sido detenidos por supuestas acciones de sabotaje contra corbetas de la Marina alemana cuando trabajaban en el puerto de Hamburgo, anunció este martes la Fiscalía General de esa ciudad.

Si esos actos de sabotaje, cometidos en 2025, «no hubieran sido descubiertos, habrían causado daños considerables a los buques o, en cualquier caso, habrían provocado retrasos en su salida, lo que podría haber puesto en peligro la seguridad de la República Federal de Alemania y la eficacia de las tropas», informó la fiscalía en un comunicado.

Entre otras cosas, se les acusa de haber introducido «más de 20 kilogramos de grava metálica en el bloque del motor de un barco, perforar las tuberías, retirar las tapas de los depósitos de combustible y desactivar los interruptores de seguridad del sistema electrónico del barco», señaló la fiscalía.

Los detenidos, de 37 años el rumano y 54 años el griego, son extrabajadores del puerto de Hamburgo.

Fueron arrestados, respectivamente, en Hamburgo y en un pueblo griego, en una operación coordinada con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y en la que también participaron las autoridades de Grecia y de Rumanía, según precisó la fiscalía de la ciudad portuaria alemana.

Además de los arrestos, las autoridades llevaron a cabo registros en Hamburgo, Rumanía y Grecia.

Aún deben analizarse las pruebas incautadas y queda por esclarecer la cuestión de los posibles clientes para los que trabajaron los detenidos en su tentativa de sabotaje. EFE

