Dos estudiantes muertos en un tiroteo en un instituto del sur de Filipinas

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(Actualiza con las declaraciones del alcalde de Zamboanga)

Bangkok, 18 ago (EFE).- Dos estudiantes de Filipinas murieron este martes en un tiroteo en un instituto de la ciudad sureña de Zamboanga, según informó el alcalde de la localidad, Khymer Adan Olaso, que puntualizó que el asaltante se encuentra entre las víctimas.

«El joven entró (en la escuela) con un rifle y una pistola. Con ella disparó a un compañero, que cayó muerto, y luego se suicidó», declaró el edil a la emisora local ​DZBB. Según Olaso, el sospechoso llevaba una «cámara corporal» para transmitir en directo el ataque, en el que otras dos personas resultaron heridas.

«Estamos coordinando con las autoridades para obtener el informe completo y todos los detalles, que esperamos facilitar lo antes posible», indicaron las autoridades de Zamboanga en una rueda de prensa.

Por su parte, la Policía Nacional de Filipinas (PNP, por sus siglas en inglés), que investiga «las circunstancias del incidente», señaló en un comunicado en Facebook que la «situación ya está bajo control» en el centro académico.

Asimismo, el Departamento de Educación (DepEd) aseguró que coordina con los autoridades educativas primeros auxilios psicológicos a los estudiantes, al personal escolar y a otras personas afectadas por el suceso.

El pasado 22 de junio se registró otro tiroteo en una escuela de Tacloban, a unos 580 kilómetros al sureste de Manila, donde murieron tres estudiantes y otros cinco resultaron heridos, un suceso que ha impulsado el debate sobre el uso de armas en el país.

El porte y la posesión de armas están regulados en Filipinas, que exige pruebas psiquiátricas y de consumo de drogas, capacitación en el manejo de estos artefactos y ausencia de antecedentes penales a quienes deseen obtener una licencia.

Sin embargo, miles de armas de fuego ilegales circulan en el país y han provocado numerosos incidentes en los últimos años, según datos policiales citados por la estatal Agencia de Noticias de Filipinas (PNA, en inglés). EFE

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(foto)(video)