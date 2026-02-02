Dos grandes partidos tailandeses denuncian errores durante jornada de voto anticipado

3 minutos

Bangkok, 2 feb (EFE).- Dos partidos políticos de corte reformista de Tailandia, el Partido del Pueblo (PP) y el Pheu Thai (PT), entre los tres favoritos a las elecciones del próximo domingo -convocadas por el líder gobernante, al frente de una formación conservadora-, denunciaron este lunes supuestos fallos en los centros de votación durante la jornada de voto anticipado celebrada este domingo.

Las quejas del PT del poderoso exdirigente Thaksin Shinawatra, enemigo histórico del Ejército, y del reformista PP se producen después de que la ONG Vote62 alertara el fin de semana de errores en los códigos de circunscripción asignados a los sobres con las papeletas de los electores.

En una rueda de prensa, el portavoz del Pheu Thai, Suksit Srichomkwan, aseguró que varios centros de votación no exhibían listas completas de candidatos parlamentarios, algo que también denunció el Partido del Pueblo.

El PT señaló que un candidato al Parlamento de su formación no aparecía en las listas de centros de votación de dos provincias, Sisaket y Nakhon Pathom.

Ambas formaciones mencionaron también errores en los códigos de circunscripción asignados a los sobres con las papeletas de los electores, irregularidad denunciada previamente por Vote62.

La jornada de voto anticipado sirvió de antesala de las elecciones del próximo domingo, convocadas en diciembre por el actual primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, que gobierna en minoría al frente del conservador Bhumjaithai (BMJ) tras la destitución de Paetongtarn Shinawatra, hija de Thaksin, el pasado agosto.

El reformista PP avaló la nominación de Anutin bajo la condición de que este convocara elecciones anticipadas en los meses siguientes.

El PP y el BMJ lideran las encuestas de intención de voto, seguidos por el PT, en unas elecciones marcadas por lo ocurrido en las anteriores (2023), cuando el veto del conservador Senado al vencedor y reformista predecesor del Partido Popular resultó en años de inestabilidad política, con tres dirigentes desde entonces.

«Si los hechos y las pruebas indican que algún funcionario electoral o miembro de la Comisión Electoral ha eludido el cumplimiento de sus funciones o ha incurrido en mala conducta, el Partido del Pueblo se reserva el derecho de emprender acciones legales hasta las últimas consecuencias», aseveró el PP.

Un total de 1.067 centros de votación anticipada se habilitaron el domingo en todo el país, según la ECT, antes de los comicios del 8 de febrero, con cerca de 53 millones de personas llamadas a las urnas para elegir un nuevo Gobierno. EFE

ht-mca/pav/jgb