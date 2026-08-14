Dos heridos graves por el descarrilamiento de un tren en el sureste de Inglaterra

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Dos personas resultaron gravemente heridas y 18 sufrieron lesiones más leves al descarrilarse el jueves un concurrido tren de cercanías procedente de Londres, cerca de la ciudad de Lewes, en el sureste de Inglaterra, informaron los servicios de emergencia.

El accidente, que dejó varios vagones volcados y provocó una importante respuesta de los rescatistas, es el último incidente ferroviario grave en Reino Unido tras una colisión mortal de trenes al norte de la capital en junio.

El Servicio de Ambulancias de la Costa Sureste informó que 20 personas fueron trasladadas al hospital tras el incidente, entre ellas dos pasajeros con lesiones graves que fueron llevados a un centro especializado.

«Hay una variedad de lesionados, dos de los cuales se clasificaron como graves y fueron trasladados a un centro de traumatología de referencia», dijo a los periodistas el subjefe de paramédicos, Michael Bradfield.

El servicio de ambulancias informó anteriormente que había alrededor de 150 pasajeros a bordo del tren, el cual partió de la estación Victoria de Londres y se salió de los rieles poco antes de las 16H00 locales (15H00 GMT).

Ian Drummond-Smith, agente de la Policía Británica de Transporte, indicó que fue declarado un «incidente grave», pero que todos los pasajeros del tren habían sido «evacuados de manera segura».

Imágenes de la escena en East Sussex mostraron al menos tres vagones volcados y paramédicos en el lugar. La causa del incidente sigue sin conocerse.

El descarrilamiento involucró un tren de la compañía Southern Rail, que conecta las zonas al sur de Londres con la capital.

Network Rail, la administradora de la infraestructura ferroviaria británica, informó que especialistas estaban evaluando el lugar e investigando la causa del incidente.

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