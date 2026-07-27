Dos muertos en Rusia en un ataque de drones ucranianos

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Dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas durante la noche en un ataque con drones ucranianos en Rostov del Don, en el sur de Rusia, informaron este lunes las autoridades locales.

«El ataque aéreo nocturno tuvo consecuencias trágicas. Dos personas, un matrimonio, han muerto en Rostov del Don», escribió en Telegram el gobernador regional Iuri Sliussar.

Otras cinco personas, entre ellas un adolescente, sufrieron lesiones, añadió.

Las autoridades de la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, informaron el lunes de 12 heridos, incluidos dos niños, en un «ataque masivo» nocturno de drones ucranianos.

Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania, las negociaciones están estancadas y ambos países intensifican sus ataques de largo alcance, con un número creciente de víctimas civiles.

bur/yk/erl/pb