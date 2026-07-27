The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Dos muertos en Rusia en un ataque de drones ucranianos

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas durante la noche en un ataque con drones ucranianos en Rostov del Don, en el sur de Rusia, informaron este lunes las autoridades locales. 

«El ataque aéreo nocturno tuvo consecuencias trágicas. Dos personas, un matrimonio, han muerto en Rostov del Don», escribió en Telegram el gobernador regional Iuri Sliussar. 

Otras cinco personas, entre ellas un adolescente, sufrieron lesiones, añadió.

Las autoridades de la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, informaron el lunes de 12 heridos, incluidos dos niños, en un «ataque masivo» nocturno de drones ucranianos. 

Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania, las negociaciones están estancadas y ambos países intensifican sus ataques de largo alcance, con un número creciente de víctimas civiles.

bur/yk/erl/pb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR