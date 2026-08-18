Dos muertos en un tiroteo en un instituto del sur de Filipinas

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Bangkok, 18 ago (EFE).- Dos personas han muerto en un tiroteo este martes en un instituto de la ciudad sureña filipina de Zamboanga, según informaron las autoridades locales, que no detallaron la identidad de las víctimas.

«Podemos confirmar que hay dos fallecidos. Estamos coordinando con las autoridades para obtener el informe completo y todos los detalles, que esperamos facilitar lo antes posible», indicaron las autoridades de Zamboanga en una rueda de prensa.

El porte y la posesión de armas están regulados en Filipinas, si bien miles de armas de fuego ilegales circulan en el país y han provocado numerosos incidentes en los últimos años. EFE

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