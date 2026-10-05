Dos muertos por lluvias torrenciales en la provincia de Barcelona

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Dos muertos y una persona desaparecida dejaron las lluvias torrenciales en Barcelona, en la región de Cataluña, donde la situación mejoraba la tarde del domingo al alejarse el temporal.

Ante la disminución de las lluvias, el gobierno regional de Cataluña levantó las restricciones de movilidad que había instaurado en amplias zonas costeras de la región desde el sábado, y solo las mantuvo, hasta las 19H00 GMT, en áreas cercanas a Francia donde varios ríos se habían desbordado.

«Este temporal de características tropicales está ya saliendo por el norte de Cataluña», anunció en rueda de prensa el presidente catalán, Salvador Illa, quien confirmó que las fuertes precipitaciones que cayeron desde el sábado dejaron dos fallecidos y un desaparecido.

Una de las personas murió al ceder un muro de un camping en Tordera y la otra ahogada en un garaje inundado en Montornès del Vallès, ambas localidades de la provincia de Barcelona.

«Estamos ya en una etapa de recuperación de la normalidad que debería de ser plena a partir de mañana» lunes, agregó Illa, quien no obstante recomendó a la población precaución y minimizar los movimientos el resto de la jornada.

«Evitemos desplazamientos innecesarios y sigamos las indicaciones» de las autoridades, había dicho antes en X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien había advertido de la «situación muy complicada en Cataluña».

«El episodio ha dejado registros de precipitación de más de 200 litros» en distintos puntos de la provincia de Barcelona, detalló Protección Civil.

«Es la primera vez que Barcelona capital supera la acumulación de 200 litros por metro cuadrado», apuntó Illa.

Los servicios de rescate auxiliaron durante la noche a personas atrapadas en sus vehículos por inundaciones en calles de varias localidades.

La tempestad obligó a cancelar el sábado la protesta por el derecho a la vivienda en Barcelona, en el marco de manifestaciones que ocurrieron en decenas de ciudades de España, la mayor de ellas en Madrid, donde participaron decenas de miles de personas.

Las lluvias en Cataluña fueron provocadas por un evento meteorológico en el este de España que debería culminar este domingo y que ya dejó el sábado una mujer de 102 años fallecida en la región de Castilla-La Mancha.

du/an

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