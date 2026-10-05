Dos muertos y 11 rescatados tras incendiarse un carguero con cereales ante la costa rumana

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Bucarest, 5 oct (EFE).- Dos tripulantes de un buque cargado de cereales de propiedad turca murieron y otros once fueron rescatados este lunes tras incendiarse su embarcación en el mar Negro, frente a las costas de Rumanía, informó el Gobierno de ese país balcánico.

Las autoridades desplegaron una «compleja misión de rescate» de la tripulación, en la que participan medios marítimos y aéreos, indicó un comunicado del Ministerio del Interior.

Un helicóptero rescató a los heridos, de los que no se indica su estado, y los trasladó a tierra para que recibieran asistencia médica de emergencia.

El buque Royad Mammadov, con bandera de San Cristóbal y Nieves y cargado de cereales, había partido del puerto ucraniano de Izmaíl y se dirigía hacia Italia, según la prensa local.

La Guardia Costera fue alertada del incendio en el carguero hacia las 11.00 hora local (09.00 GMT) por las autoridades marítimas de Constanza.

La prensa rumana vincula el incendio al impacto de un dron, aunque de momento no existe confirmación oficial por parte de Rumanía de que esa sea la causa.

El carguero se encontraba en la zona económica exclusiva de Rumanía, fuera de sus aguas territoriales, a unas 30 millas náuticas de la costa norte del país y cerca de la frontera de Ucrania.

Una embarcación de la Guardia Costera se mantiene en la zona para coordinar las operaciones, con la participación de agentes de la Policía de Fronteras y personal de la Inspección General de Aviación.EFE

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