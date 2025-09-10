The Swiss voice in the world since 1935

Dos rusos detenidos por colaborar con los servicios secretos ucranianos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 10 sep (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) anunció este miércoles la detención de dos ciudadanos rusos en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y en la región rusa de Udmurtia por colaborar con la inteligencia ucraniana.

«El FSB detuvo en territorio de la República de Crimea a un ciudadano ruso, nacido en 1981, sospechoso de alta traición», indica un comunicado en la web de las fuerzas de seguridad.

Un residente de la ciudad crimea de Feodosia fue reclutado en 2023 por la inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano para obtener información estratégica, realizar tareas de videovigilancia y obtener las coordenadas de instalaciones militares rusas.

«La información recibida podría ser utilizada por el enemigo para planificar sabotajes y lanzar ataques con misiles», asegura el FSB.

Por otro lado, en Udmurtia, a casi un millar de kilómetros al este de Moscú, fue detenido otro ciudadano ruso por planear el asesinato de «uno de los principales empleados de una empresa de la industria de defensa» de Rusia, informó el FSB.

El comunicado señala que el atentado debía cometerse con el uso de un explosivo casero fabricado por el propio detenido bajo instrucciones de los servicios de seguridad de Ucrania. EFE

mos/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR