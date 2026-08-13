Dos sindicatos de Hollywood urgen a Paramount y Warner a revertir el juicio antimonopolio

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Los Ángeles (EE.UU.), 13 ago (EFE).- Dos influyentes sindicatos de Hollywood exigieron a Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery (WBD) acelerar su proceso judicial o negociar un acuerdo ante el estancamiento provocado por la demanda de 12 estados de Estados Unidos para frenar la millonaria fusión de ambos conglomerados de medios.

«La producción de cine y televisión ha disminuido entre un 35 % y un 40 % a escala mundial, e incluso más en California. Además, ha aumentado la proporción de la producción restante que ahora se realiza fuera de Estados Unidos», indicaron en un comunicado conjunto el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, en inglés) y la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE).

La misiva, enviada a los gigantes del entretenimiento así como al Fiscal General de California, Rob Bonta, quien lidera la batalla legal junto a otros 12 estados del país, expresó la preocupación del sector ante el retraso en el proceso judicial, que «no hace más que empeorar las cosas», agregaron.

«Si bien siempre hemos sostenido que las fusiones como esta históricamente ofrecen pocos beneficios a los trabajadores, también nos preocupa especialmente el impacto negativo que una demora en la decisión sobre la fusión propuesta tendrá en nuestros miembros y en la industria en general», explicaron en el escrito.

Ambas organizaciones sindicales advirtieron que tienen constancia de múltiples proyectos cinematográficos y televisivos que ya han sido suspendidos o cancelados por completo, lo que genera una drástica reducción del empleo disponible para los trabajadores de la industria.

Los sindicatos, que representan a unos 200.000 afiliados de la mayor industria del entretenimiento del mundo, solicitaron que se aborden mecanismos para adelantar el juicio, previsto para marzo del año que viene, en caso de que no fuese posible llegar a un acuerdo para frenar el litigio.

La misiva de ambas agrupaciones de Hollywood se produce en medio de una batalla legal que enfrenta a Paramount y WBD con doce estados, liderados por California y Nueva York, que argumenta que la fusión viola una ley federal de 1914 que prohíbe las fusiones que probablemente reduzcan sustancialmente la competencia.

A esta demanda se suma otra del sindicato de guionistas de Hollywood (WGA, en inglés), que solicitó ante un tribunal federal de California una medida cautelar preliminar para bloquear el acuerdo de fusión.

Por su parte, la Comisión Europea dio luz verde para que Paramount Skydance adquiera Warner Bros. Discovery a condición de que la primera implemente ciertas medidas para evitar problemas de competencia en la distribución cinematográfica en los países del Espacio Económico Europeo. EFE

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