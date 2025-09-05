Dos soldados mueren en un combate contra disidentes de las FARC en el suroeste de Colombia

2 minutos

Bogotá, 5 sep (EFE).- Al menos dos soldados colombianos murieron en la noche del jueves durante un combate contra disidentes de las antiguas FARC en una zona rural del convulso departamento del Cauca, en el suroeste del país, informaron este viernes fuentes oficiales.

«Anoche, en operaciones militares para proteger a la población en Cauca, nuestros soldados sostuvieron combate contra integrantes de grupos criminales del cartel del narcotráfico de alias Mordisco, en zona rural de la vereda (aldea) Cascada, municipio de Sucre, Cauca», expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en X.

El funcionario señaló que los soldados que murieron son Jaduer Córdoba Ruiz y Jheison José Puchaina Barliza, quienes hacían parte de la Tercera División del Ejército.

Los militares, según detalló el Ejército en un comunicado, se enfrentaron a miembros del frente Carlos Patiño que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC que es liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco.

El Cauca, donde hay presencia de las disidencias de las FARC y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al igual que de grupos de narcotraficantes, es escenario de constantes ataques que alteran el orden público.

El Ejército puso en marcha, el 12 de octubre del año pasado, la ‘Operación Perseo’, con más de mil soldados, para retomar el control de El Plateado, el principal bastión del grupo Carlos Patiño, que se dedica al narcotráfico.

Sin embargo, el despliegue militar no ha dado el resultado esperado y las disidencias siguen desafiando al Estado. EFE

jga/joc/gad