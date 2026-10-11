Dos trabajadores atrapados por un alud de barro en la mina El Teniente de Chile

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Santiago de Chile, 11 oct (EFE).- Dos trabajadores quedaron atrapados este domingo en la mina El Teniente de la estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, luego de que un alud de barro cayera sobre el rajo abierto ubicado en la Región de O’Higgins, en el centro del país, donde un tercer afectado logró ser rescatado, informó la empresa.

«Producto de las condiciones climáticas que han afectado a la zona centro del país, en horas de esta tarde se produjo un alud de barro en el sector de la mina a rajo abierto de la División El Teniente de Codelco», indicaron en el comunicado.

La compañía minera señaló los dos mineros atrapados «ya han sido ubicados y se ha iniciado su rescate», mientras que el tercero «fue rescatado y trasladado a un centro asistencial».

«Inmediatamente se activaron las acciones destinadas a resguardar la integridad de los tres trabajadores que se encontraban en el sector al momento del incidente», añadieron.

Codelco expresó que «reitera que la seguridad es un valor esencial e irrenunciable de su gestión y continuará destinando todos los recursos necesarios para resguardar a las personas y atender esta emergencia».

Chile actualmente ha sido azotado por fuertes lluvias que afectan la zona centro-sur del país, y que causaron el jueves pasado un aluvión sin precedentes en el sector precordillerano San Carlos de Apoquindo, en la capital. EFE

mjr/seo

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