Drones ucranianos golpean Rusia durante foro económico

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Drones ucranianos golpearon instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo el miércoles, día de la apertura de un importante foro económico que reúne a numerosos responsables rusos y extranjeros en la segunda ciudad de Rusia.

Tras más de cuatro años de ofensiva rusa en Ucrania, las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas y ambas partes continúan atacándose de forma regular.

En Washington, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Ucrania «se hizo más eficiente para llevar a cabo ataques de largo alcance dentro de Rusia» y se mostró preocupado por una posible «escalada».

«Ninguna de las dos partes ha estado dispuesta a hacer las concesiones necesarias para restablecer la paz, en particular del lado ruso», señaló Rubio, y reiteró que Washington está «listo» para colaborar para poner fin al conflicto.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski calificó los ataques de «justos» un día después de la muerte de 23 personas en Ucrania en una salva de misiles y drones rusos.

Se espera que unas 20.000 personas de 130 países asistan al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento de tres días que comenzó el miércoles.

El presidente ruso, Vladimir Putin, pronunciará el viernes el discurso principal del foro, y el Kremlin prometió «respuestas sistemáticas» al ataque contra la ciudad.

El ataque ucraniano dañó «varias» infraestructuras sin causar víctimas, declaró el gobernador de San Petersburgo, Aleksandr Beglov.

Siete personas murieron, en cambio, en el este de la Ucrania ocupada, en un ataque con dron ucraniano contra un autobús que realizaba el trayecto entre Moscú y Crimea, anexionada por Rusia en 2014, según las autoridades instaladas por Rusia.

También falleció un obrero en un ataque ucraniano en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, y otro civil en la parte ocupada de la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, según las autoridades locales.

Del lado ucraniano, bombardeos rusos causaron al menos una decena de muertos en varias regiones, según las autoridades locales.

– Terminal petrolera y base militar –

Ucrania afirmó que golpeó la Terminal Petrolera de San Petersburgo y la cercana base militar de Kronstadt.

Durante una rueda de prensa en Kiev, Zelenski dijo que Ucrania respondía al masivo ataque ruso de la víspera. Los rusos «deben saber que si utilizan drones y misiles contra nosotros, haremos lo mismo», subrayó.

A su lado, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, de visita en Kiev, destacó que «mientras Ucrania sigue resistiendo, innovando y logrando victorias en el campo de batalla, Rusia está cada vez más desesperada».

Desde Bruselas, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE) coincidió.

«Esto demuestra claramente el pánico en el bando ruso y explica por qué intensifican los ataques terroristas: no saben cómo actuar frente a estas situaciones», afirmó Kaja Kallas en una entrevista con la AFP.

Los ataques perturbaron el funcionamiento del principal aeropuerto de San Petersburgo, antigua capital imperial rusa.

Un periodista de la AFP observó humo en la distancia desde la sede del foro mientras los delegados llegaban a las primeras sesiones.

Valéria, una empresaria de 32 años que llegó desde Moscú para participar en el foro, declaró a la AFP que no le asusta la posibilidad de nuevos ataques ucranianos.

«Llevamos años conviviendo con este tipo de ataques», explicó.

– El «Davos» ruso –

Desde que Rusia lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, el Foro de San Petersburgo, antes conocido como el «Davos» ruso, se ha convertido en un reflejo del rechazo de las potencias occidentales hacia Moscú.

En ediciones anteriores a la guerra, contó con la presencia de mandatarios de Alemania, Francia o Japón.

Este año, la lista de participantes incluye a líderes de países aliados de Rusia, como los presidentes de Uzbekistán y Tanzania, además de ministros de países como Cuba, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

El secretario general de la ONU, António Guterres, que el martes condenó la ola de ataques rusos mortales contra Ucrania, intervendrá en un panel sobre medio ambiente previsto para el viernes.

Estados Unidos estará representado por Rodney Mims Cook Jr., presidente de la Comisión de Bellas Artes que supervisa el nuevo salón de baile de la Casa Blanca de Donald Trump. También fueron invitados la comentarista ultraconservadora Candace Owens, el actor estadounidense Steven Seagal y representantes del partido alemán de extrema derecha AfD.

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