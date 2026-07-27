Ecuador captura a dos presuntos vinculados con disidencia de las FARC cerca de la frontera

Compartir

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 27 jul (EFE).- La Policía ecuatoriana capturó a dos personas -una de ellas menor de edad- por ser presuntamente integrantes del grupo criminal Los Chechenos, aliado del frente Iván Ríos, una disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó este lunes el ministro del Interior, John Reimberg.

La detención de estas dos personas, uno identificado como Byron Edward Corozo Batioja (Feo) y el adolescente conocido como Danielito, se produjo en la localidad de Borbón, de la provincia norteña de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Según el ministro, estas dos personas fueron capturadas cuando se movilizaban en una motocicleta «portando armas de fuego, presuntamente utilizadas para cometer robos, extorsiones, secuestros y asesinatos en este sector».

Durante la intervención se incautaron dos pistolas nueve milímetros, 22 municiones, dos alimentadoras, un teléfono móvil y la motocicleta en la que viajaban, «evidencias que serán incorporadas al proceso investigativo», aseguró Reimberg.

En el último año, las fuerzas de seguridad han informado de varias detenciones de otros presuntos integrantes de Los Chechenos, especialmente en el municipio de Eloy Alfaro, vecino de Borbón y también cerca de la frontera con Colombia.

Uno de los casos más recientes se produjo el pasado 16 de junio, cuando Reimberg señaló que se había detenido en Eloy Alfaro a nueve supuestos miembros de este grupo criminal.

Ecuador vive desde 2024 bajo un «conflicto armado interno» declarado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas delictivas nacionales, que fueron denominadas como «terroristas», y que son consideradas como las causantes de la violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

Algunas de estas organizaciones criminales se han aliado presuntamente con disidencias de las FARC en actividades como la minería ilegal, lo que llevó a Noboa a incluirlos en la lista de los grupos a combatir en su «guerra» contra el crimen organizado. EFE

cbs/sm/seo