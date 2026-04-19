Ecuador confirma la deportación de tres ecuatorianos a RD del Congo desde EE.UU.

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Quito, 18 abr (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador confirmó este sábado que tres ecuatorianos fueron deportados a la República Democrática del Congo (RDC) desde Estados Unidos.

Horas antes, la Cancillería informó que tenía constancia de la llegada de un ciudadano ecuatoriano que, tras ser denegada su solicitud de asilo en Estados Unidos, había solicitado a la Justicia migratoria estadounidense no regresar a su país de origen.

En un nuevo comunicado, la institución precisó que los tres ecuatorianos se encuentran alojados en un hotel y en buenas condiciones.

El traslado se produjo en el marco de un acuerdo vigente entre Estados Unidos y el país africano que permite la recepción y albergue de migrantes irregulares.

La Cancillería indicó además que se llevarán a cabo entrevistas individuales para que los ciudadanos puedan expresar de manera libre su voluntad de retornar a Ecuador.

En caso de que así lo soliciten, se gestionarán procesos de retorno voluntario asistido conforme a los marcos legales aplicables.

La RDC confirmó este viernes la llegada a su territorio de un grupo de 15 latinoamericanos desde Estados Unidos, tras lo cual el Gobierno del presidente congoleño, Félix Tshisekedi, informó del inicio de la fase operativa de un nuevo «mecanismo de acogida temporal de nacionales de terceros países».

«El Gobierno recuerda que este mecanismo tiene un carácter estrictamente transitorio, temporal y limitado en el tiempo. No constituye ni un mecanismo de instalación duradera en el territorio nacional, ni una reubicación permanente», preciso el Ministerio de Comunicación y Medios del país africano.

Sin embargo, el Gobierno de la RDC no aclaró la nacionalidad de los deportados, que pertenecen a un primer grupo de un total aproximado de 45 personas, que llegaron en un vuelo de aerolínea Omni Air International que aterrizó en el aeropuerto Kinsasa procedente de Luisiana, tras realizar escalas técnicas en Senegal y Ghana. EFE

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