The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ecuador deporta a dos ciudadanos chinos requeridos por la justicia de su país

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 8 jun (EFE).- Ecuador deportó a dos ciudadanos chinos requeridos por la justicia de su país por su presunta vinculación con delitos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes, según informó este lunes el Ministerio del Interior.

La deportación fue ejecutada por la Subsecretaría de Migración, en coordinación con la Unidad Nacional de Migración y la oficina de Interpol de la Policía Nacional, después de que las autoridades determinaran que la permanencia de ambos extranjeros representaba una amenaza para la seguridad pública y la estructura del Estado.

Según el Ministerio del Interior, uno de los ciudadanos registraba una notificación azul de Interpol y el otro una notificación roja, emitidas a petición de la República Popular China.

Las autoridades ecuatorianas señalaron que ambos eran requeridos por la justicia china por su presunta participación en delitos vinculados al tráfico ilícito de migrantes y otras actividades conexas.

La medida fue adoptada en aplicación del artículo 143 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que contempla la deportación de personas extranjeras consideradas un riesgo para la seguridad pública o para el Estado ecuatoriano. EFE

af/seo

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR