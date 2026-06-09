Ecuador deporta a dos ciudadanos chinos requeridos por la justicia de su país

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Quito, 8 jun (EFE).- Ecuador deportó a dos ciudadanos chinos requeridos por la justicia de su país por su presunta vinculación con delitos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes, según informó este lunes el Ministerio del Interior.

La deportación fue ejecutada por la Subsecretaría de Migración, en coordinación con la Unidad Nacional de Migración y la oficina de Interpol de la Policía Nacional, después de que las autoridades determinaran que la permanencia de ambos extranjeros representaba una amenaza para la seguridad pública y la estructura del Estado.

Según el Ministerio del Interior, uno de los ciudadanos registraba una notificación azul de Interpol y el otro una notificación roja, emitidas a petición de la República Popular China.

Las autoridades ecuatorianas señalaron que ambos eran requeridos por la justicia china por su presunta participación en delitos vinculados al tráfico ilícito de migrantes y otras actividades conexas.

La medida fue adoptada en aplicación del artículo 143 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que contempla la deportación de personas extranjeras consideradas un riesgo para la seguridad pública o para el Estado ecuatoriano. EFE

af/seo