Ecuador detiene a sujeto presuntamente vinculado a un grupo disidente de las FARC

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Quito, 29 ago (EFE).- El ministro ecuatoriano de Defensa. Gian Carlo Loffredo, informó este sábado de la detención de un sujeto, conocido con el alias de Camarada, quien supuestamente tenía nexos con el Frente Iván Ríos, disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El funcionario señaló que el presunto cabecilla de los Chechenos «sembraba terror» en el norte de la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde vigilaba el territorio con drones y mantenía sus operaciones criminales con armas, explosivos, una antena Starlink y equipos de comunicación.

También indicó que tras un trabajo de Inteligencia Militar, articulado con el Centro Nacional de Inteligencia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional fue capturado en el Valle de Yanayacu a quien identificó como Darío Alejandro Á. L. junto a otros tres presuntos integrantes de la estructura de Los Chechenos.

«Entre ellos cayó alias Eliezer, quien intentó escapar durante un enfrentamiento armado y terminó herido», apuntó Loffredo, quien sostuvo que «los grupos vinculados a las disidencias de las ex-FARC seguirán cayendo».

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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