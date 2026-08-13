Ecuador extradita a un chileno con alerta roja de Interpol y requerido por homicidio

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Guayaquil (Ecuador), 13 ago (EFE).- Ecuador extraditó este jueves a un ciudadano chileno que es requerido por la justicia de su país por el delito de homicidio y que tenía vigente una alerta roja de Interpol para su captura, informó la Policía.

El hombre, identificado como Alejandro R., era buscado por un homicidio ocurrido en 2018, en la localidad de Monte Patria, Chile, señaló la institución.

Además, tenía pendiente cumplir una condena de 20 años de prisión, por lo que «mediante labores investigativas y en coordinación con autoridades internacionales», la Policía ecuatoriana ejecutó la extradición pasiva del ciudadano.

La institución del país andino señaló que operaciones de cooperación policial como estas «fortalecen las acciones contra la impunidad y permiten que quienes son requeridos por la justicia sean puestos a disposición de las autoridades competentes».

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por el presidente, Daniel Noboa, para luchar contra las bandas criminales, a las que se le atribuye la escalada de violencia que registra el país andino en los últimos años.

En el marco de esa estrategia, el Gobierno ha realizado una serie de expulsiones y extradiciones de ciudadanos extranjeros al considerarlos amenazas para la seguridad nacional o solicitados por otros países por estar vinculados en diversos delitos. EFE

cbs/cpy